Czemu w naszym kraju nie jest tak głośno o tragedii w Orlando? O zamachu na niewinnych ludzi, którzy bawili się w klubie dla homoseksualistów? Tomasz Kammel postanowił, że nie pozostanie obojętny na sprawy, które w Polsce schodzą na boczne tory. We wzruszającym, krótkim wideo nawiązał do katastrofy, którą od kilku dni żyje cały świat.

Reklama

Dziennikarz zdecydował się poruszyć kontrowersyjny temat gejowskiej miłości, tak często omijany i zamiatany pod dywan. Czy można kogoś atakować, a nawet zabić, za to, że... kocha? To tylko z pozoru otwarte pytanie, na które Kammel odpowiada wprost: szczerze, dosadnie, jednoznacznie. To wideo to protest przeciwko homofobii i manifest szukania dialogu i akceptowania odmienności.

Tomasz Kammel o tragedii w Orlando

W Orlando w gejowskim klubie szaleniec zabił 50 osób. W naszym kraju dziwnie mało się o tym mówi. Czyżby ktoś nie przejął się tragedią, bo chodzi o homoseksualistów, pedałów? Dlaczego to się stało? ISIS, terroryzm, islam? Mam to głęboko w poważaniu. Najbardziej boli mnie fakt, że to się stało, bo komuś się nie podobało, iż ktoś inny kocha. Nie kocha inaczej, bo jest homo, tylko po prostu kocha. Miłość jest najwyższą wartością. Moim zdaniem, nikomu nic do tego, kogo się kocha.

Tak mówi Tomasz Kammel na początku poruszającego filmiku. Odważnie kontynuuje swój monolog i nawiązuje do słów Baracka Obamy, że miłość zawsze powinna wygrywać. Dziennikarz nawiązał także do plotek o swoim homoseksualizmie - wyznał, że nie jest gejem, ale w tak ważnym dla ludzkości momencie, jak atak na wolność wyboru i tego, kogo się kocha - byłby dumny, gdyby nim był.

Nikt nie ma prawa mówić, że homoseksualizm to choroba, to chromosom, tego nie się można nawdychać. Nikt nie ma prawa gonić tych ludzi w Polsce, zabraniać im ślubów, związków, wychowywania dzieci. Dzisiaj jestem homoseksualistą, bo wiążę się z tymi, których ukarali za to, że kochają.

Piękny gest i wzruszające słowa dziennikarza wywołały falę komentarzy, także tych pełnych jadu i nienawiści. Nam się wydaje, że komentarz pod krótkim wideo Tomasza Kammela nie jest konieczny - wystarczy, że da do myślenia.

Reklama

Więcej o gwiazdach:



Katarzyna Glinka zaliczyła modową wpadkę Na jakiej diecie jest Małgorzata Kożuchowska? Kylie Minogue ma nogi jak nastolatka