Królowa Elżbieta II jest obecnie najstarszym panującym monarchą brytyjskim i najdłużej panującą głową państwa na świecie. Jej koronacja odbyła się w 1953 roku, Elżbieta Windsor miała wówczas 27 lat.

Jak wyglądała koronacja Elżbiety II?

Królową została ogłoszona już 7 lutego 1952 roku, gdy zmarł jej ojciec król Jerzy VI. Koronacja odbyła się 16 miesięcy później, 2 czerwca 1953 roku w Westminster Abbey.

Wzięło w niej udział 8 tysięcy osób. 27 milionów ludzi śledziło wydarzenie na ekranach telewizorów.

Mimo wagi wydarzenia, młoda Elżbieta Windsor była odprężona i nie czuła stresu. Wcześniej długo ćwiczyła każdy gest, jaki będzie musiała wykonać tego dnia. Chodziła w koronie i przytwierdzonych do ramion prześcieradłach.

Królowa Elżbieta II zobowiązała się rządzić królestwem i krajami Wspólnoty Narodów oraz umacniać wiarę anglikańską.

Co ciekawe, przy podpisywaniu dokumentów okazało się, że kałamarz jest pusty. Królowa więc... jedynie udawała, że pisze.

Jak wyglądała Elżbieta II w dniu koronacji?

Nie wiadomo, czy jest to prawdą, ale plotka głosi, że Elżbieta pomalowała usta na kolor... niebieski. Wszystko po to, by w czarno-białej telewizji wyglądały na krwistoczerwone.

Ubrana była w długą, jedwabną suknię z wyhaftowanymi symbolami krajów Wspólnoty Narodów. Na niej znalazła się wierzchnia szata z aksamitu, o długości około 5 metrów. Tren był niesiony przez 6 dam dworu.

Królewskie szaty były tak ciężkie, że utrudniały poruszanie się, a korona ważyła ponad 2 kg.

Gdybym spojrzała w dół, mogłabym złamać kręgosłup. - mówiła potem królowa Elżbieta II.

Po kilkugodzinnej ceremonii była tak zmęczona dźwiganiem korony św. Edwarda, że zanim opuściła opactwo, wymieniła ją na lżejszą państwową koronę imperialną.

