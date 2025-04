Czym jest panseksualizm? Osoby panseksualne same siebie określają jako „ślepe na płeć”. Oznacza to, że zarówno płeć biologiczna jak i kulturowa, nie ma dla nich większego znaczenia, a na ludzi nie patrzą w kategoriach kobiet i mężczyzn. Nie ma dla nich również znaczenia to, czy dana osoba jest cispłciowa (czyli identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną), transpłciowa czy niebinarna.

Z tą orientacją seksualną identyfikuje się też wiele gwiazd. Kilka z nich wytłumaczyło, co znaczy dla nich bycie panseksualnym.

Gwiazdy, które otwarcie przyznają się do panseksualizmu

Nie tak dawno temu Monika Miller zaskoczyła wszystkich właśnie tym wyznaniem. Dla niej nie ma znaczenia płeć ani cechy wyglądu z nią sprzężone. W ludziach za najatrakcyjniejsze cechy uważa ambicję, kreatywność i aktywność.

Z tą orientacją seksualną identyfikuje się również Miley Cyrus. Nie pociąga jej to, jak ludzie wyglądają, ani jakiej są płci. Jak sama twierdzi, zakochuje się na poziomie duchowym i nie ma to żadnego związku z seksualnością. Piosenkarka na początku tego roku wzięła rozwód ze swoim mężem, Liamem Hesworthem. Niedługo potem związała się ze swoją najlepszą przyjaciółką, Kaitlynn Carter.

O swojej seksualności otwarcie mówi też modelka i aktorka Cara Delevingne. Patrzy na ludzi jak całość - nie na ich płeć czy wygląd. Nie interesuje jej też to, z jaką płcią dana osoba się identyfikuje. Cara do niedawna była związana z aktorka znaną z serialu „Słodkie kłamstewka”, Ashley Benson. Szybko zostały okrzyknięte najbardziej uroczą i zgraną parą show-biznesu!

Na ludzi jako ludzi, nie ich wygląd czy płeć, patrzy także była gwiazda Disneya, Bella Thorne. Jak sama mówi, lubi, kogo lubi. Jeśli ktoś się jej podoba, nie ma większego znaczenia, kim jest. Z tego samego założenia wychodzi również wokalista Brendon Urie. Mówi, że jeśli ktoś jest cudowny, to po co roztrząsać, jakiej jest płci?

Która jeszcze z gwiazd jest panseksualna? Zobacz w naszym materiale wideo!

