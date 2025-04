Cher słynie z niesamowitego głosu, a jej burzę czarnych loków da się rozpoznać z daleka. Nie ma chyba na świecie osoby, która w życiu nie słyszałaby jej największego przeboju „Believe” - nawet, jeśli ktoś wstydzi się przyznać, wszyscy nucimy go pod nosem i przytupujemy nóżką, gdy leci na imprezach.

Jak zaczęła się jej kariera? Jako 16-latka Cherilyn Sarkisian rzuciła szkołę i uciekła robić karierę w Los Angeles. Zaczęła uczyć się aktorstwa i zarabiać na życie tańcząc w klubach. W tym czasie poznawała mnóstwo gwiazd, agentów i łowców talentów, których próbowała oczarować swoją osobą.

Droga Cher na szczyt

W 1964 roku poślubiła Sonny'ego Bono, z którym długo tworzyła nie tylko zgrane małżeństwo, ale i równie dobrze dobrany duet muzyczny. To właśnie jako Sonny & Cher wspięli się na szczyt sławy i pierwsze pozycje w listach przebojów. Ich utwór „I got you babe” zapewnił im nawet pierwszą światową trasę. Został też okrzyknięty najlepszym i najpopularniejszym przebojem lat 60.

Pięć lat później, w 1969 roku małżeństwo wzięło kredyt hipoteczny na swój własny dom, by nagrać film „Chastity”, w którym Cher grała główną rolę. Film okazał się finansową klapą, przez co oboje wylądowali po uszy w długach. Krytycy docenili jednak talent aktorski kobiety, co zapewniło je kolejne filmowe angaże.

W 1975 roku Sonny i Cher zdecydowali się wziąć rozwód. Problemy w ich związku pojawiły się jednak lata wcześniej, a do 1974 roku starali się pokazywać razem publicznie, by stworzyć wrażenie, że nadal są razem. Dla Cher oznaczało to zupełnie nowy początek - także w solowej już karierze muzycznej i telewizyjnej.

Chociaż na początku jej popularność znacznie spadła, piosenkarka i aktorka szybko odbiła się od dna wypuszczając w latach 80. szereg utworów, które znamy do teraz. Doczekała się nawet własnej podobizny jako lalka. Był czas, że miniaturowe wersje Cher sprzedawały się lepiej niż nawet kultowa Barbie!

