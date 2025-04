Jedenasta edycja kultowego już tanecznego show „Taniec z Gwiazdami” została zawieszona w połowie marca, kiedy w Polsce rozpoczęła się epidemia koronawirusa. Jak informowali prowadzący, decyzja podyktowana była kwestiami bezpieczeństwa. Przy nagraniu każdego odcinka pracuje bowiem kilkadziesiąt osób, które mogłyby zakazić się SARS-CoV-2.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu oraz osób przy nich pracujących, Telewizja Polsat podjęła decyzję o zawieszeniu programu na tym etapie do jesieni - ogłosił Krzysztof Ibisz tuż na zakończenie drugiego odcinka

Kiedy kontynuacja 11. edycji „Tańca z Gwiazdami”?

Od kiedy tylko program zniknął z anteny, internauci spekulowali, kiedy powróci i czy wszystkie pary pojawią się w kontynuacji show. W sieci nie brakowało na ten temat różnych teorii i opinii.

Wszelkie wątpliwości rozwiała jednak Malwina Wędzikowska, wieloletnia kostiumografka tanecznego show, która przez ostatnie tygodnie prowadziła transmisje live na profilu TzG. Już na początku ostatniego nagrania potwierdziła, że nie będziemy musieli długo czekać, bo „Taniec z gwiazdami” powróci na antenę na początku września.

4 września wraca na antenę „Taniec z gwiazdami” i już nie mogę się doczekać! Za chwilę wchodzę do pracowni i zaczynam pracę nad kostiumami do „Tańca z gwiazdami” - powiedziała kostiumografka

Kto nie wróci do 11. edycji „Tańca z Gwiazdami”?

Data powrotu programu to nie jedyna tajemnica, jaką usiłowali rozwiązać fani. Od dłuższego czasu internauci spekulują, czy do show powróci Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Para znana z „Love Island: Wyspa Miłości” poczuła do siebie miętę na rajskiej wyspie i na parkiecie TzG pojawili się jako tancerze i partnerzy w życiu prywatnym.

Istnieje jednak zagrożenie, że nie wrócą do tańca po letniej przerwie w nagraniach. W jednym ze swoich Instastories opowiedzieli, że zmagają się z problemami w związku i ich relacja przechodzi trudne chwile. W związku z tym istnieje możliwość, że w przypadku rozstania tancerka i tenisista nie wystąpią razem w „Tańcu z Gwiazdami”. Na ten moment nie potwierdzają jednak tych doniesień.

