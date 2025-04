W Internecie pojawiły się fotki 15-letniej Victorii Beckham! Miała długie, kręcone włosy i już wtedy zgrabne nogi. Zobaczcie!

Victoria Beckham jako nastolatka uczęszczała do szkoły edukującej młode kobiety w zakresie pielęgnacji, zdrowia i kosmetyki: London Academy of Health and Beauty. Zdjęcia z czasów szkolnych ujrzały światło dzienne w Internecie! Od razu ropoznacie na nich młodą, atrakcyjną Victorię Adams, a później Beckham:

Jak wyglądała Victoria Beckham 27 lat temu

Czas leci, prawda? Naszym zdaniem na tym zdjęciu 15-letnia Victoria jest identyczna, jak jej syn, Romeo Beckham. Była Posh Spice jest najmłodszą córka Anthony'ego i Jacqueline Adams. Urodziła się w Hertfordshire w Anglii. Ojciec był elektronikiem, matka prowadziła dom, a zatem przyszła ikona stylu miała za zadanie przygotować się do zawodu, bo nie była jej (rzekomo) pisana wielka kariera. Ma dwoje starszego rodzeństwa: Louise i Christiana.

ONS.pl/kolaż polki.pl

Beckham nie ma za sobą doświadczeń związanych z krawiectwem, modą czy projektowaniem. Jest absolwentką St. Mary's High School w Cheshunt i Jason Theatre School w Hoddesdon.

ONS.pl/kolaż polki.pl

