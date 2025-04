Do tej pory byłyśmy przekonane, że nic związanego z koronawirusem nie jest w stanie nam poprawić humoru. Jak się okazuje, im dalej w pandemię, tym więcej dobrych zachowań. I to naprawdę wcale nie są odosobnione przypadki!

Sąsiedzi, którzy pomagają seniorom w wyprowadzaniu psów i robieniu zakupów, ogromna świadomość u części ludzi, którzy noszą rękawiczki do sklepów i starają się zachować odpowiednią odległość od innych, aż w końcu akcja #zostańwdomu, w którą zaangażowało się także sporo gwiazd, między innymi Małgorzata Rozenek i Doda.

Ta druga, jak się okazuje, ma szczególny wpływ na swoich fanów. Niechcący zapoczątkowała bardzo zabawny trend, w który angażuje się coraz więcej ludzi. O co chodzi?

Fani Dody ćwiczą z papierem toaletowym

...a także z makaronami, ryżem i zgrzewkami wody. Wszystko sprowadza się do jednego - by zamiast iść na siłownię, zostać w domu i jednocześnie nie rezygnować z codziennych treningów. To też drobny przytyk w stronę osób, które zrobiły zakupy jak na koniec świata. Mądry sposób na ich wykorzystanie!

fot. Instagram @dodaqueen, @kaya.miko_

Wszystkie InstaStory Doda udostępnia w swojej własnej relacji. Serdecznie polecamy tam zajrzeć - poprawa humoru gwarantowana.

Zostawanie w domu jest bardzo ważne. Chroni nie tylko innych, ale przede wszystkim nas samych. Naszą najskuteczniejszą bronią przeciw koronawirusowi jest właśnie izolacja i kwarantanna, dlatego musimy wziąć sobie do serca wszystko nakazy i obostrzenia narzucone przez rząd.

Jak pokazują fani Dody, siedzenie w domu wcale nie musi być nudne i absolutnie nie oznacza, że trzeba zrezygnować z codziennych zajęć. Wystarczy jedynie przenieść je z zatłoczonych siłowni do domowego zacisza. W ten sposób będziemy bezpieczni, zdrowi i wysportowani!

