Szczupła Agnieszka Dygant na planie filmu Pitbull. Nowe porządki

Praca wre na planie nowego filmu Patryka Vegi "Pitbull. Nowe porządki", a gwiazdorska obsada przyciąga spojrzenia. Przyjrzałyśmy się Agnieszce Dygant podczas zdjęć. Wyglądała bardzo szczupło!

Reklama

Fani aktorki byli zrozpaczeni, gdy kilkuseozonowy kultowy serial prawniczy "Prawo Agaty" dobiegł końca. Premiera "Pitbulla. Nowych porządków" planowana jest na początek 2016 roku. Reżyser ujawnia kulisy życia gangsterów, policjantów i politycznego światka. To, co może przyciągnąć widzów, to genialna obsada. Zobaczymy m.in. Bogusława Lindę, Maję Ostaszewską, Pawła Królikowskiego, czy Annę Muchę, która zagra... prostytutkę!

Anna Mucha przygotowuje się do roli prostytutki

Agnieszka Dygant na planie filmu Patryka Vegi

Jak prezentowała się jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek na planie nowego filmu ze swoim udziałem? Podarte dżinsy, niebieski lakier do paznokci i potargane włosy... Wszystko to dla roli Kury.

Reklama

Agnieszka Dygant na planie "Pitbulla. Nowych porządków". Dzięki za super dzień. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem, jak Aga zagrała.

Posted by Patryk Vega on 18 sierpnia 2015

Zobacz:

Obsada nowego filmu Patryka Vegi na planie

Joanna jabłczyńska się sprzedała!?

Pierwsze wspólne zdjęcie Krupińskiej i Karpiela-Bułecki

Anna Mucha w blond włosach