Z jakich ról kojarzycie Joannę Jabłczyńską? Aktorka z powołania przyznaje, że nie ma szans, by wybiła się ponad serialowo-filmową przeciętność. Powód? Chodzi o kontrakty reklamowe!

Joanny Jabłczyńskiej wszędzie jest pełno: na biznesowych galach, sportowych wydarzeniach, eventach telewizyjnych czy pokazach mody. W międzyczasie aktorka pokazuje się od lat na małym ekranie w serialu "Na Wspólnej". Bierze udział w licznych akcjach promujących zdrowy styl życia, wyjeżdża na koszt reklamodawcow i kontrahentów. Słowem: pozazdrościć! Ale rzeczywistość wcale nie jest tak kolorowa, jak się wydaje. Bowiem uczestnictwo w branżowych i reklamowych inicjatywach nie idzie w parze z szacunkiem świata aktorskiego.

Joanna Jabłczyńska byla ostatnio na celowniku opinii publicznej z racji swojego pobytu w Tunezji, który zbiegł się z zamachami terrorystycznymi w tym turystycznym kraju. aktorka musiała wywiązać się z kontraktu (relacja, sesja zdjęciowa, uśmiech non stop) i promować Tunezję, którą przyznała, że szczerze uwielbia. W sprawie domniemań o jej niewyobrażalnych korzyściach majątkowych z tego tytułu, wydała nawet oświadczenie, że nie zarobiła na tym ani grosza. Teraz aktorka zabrała głos w kwestii swojej kariery aktorskiej. Nie widzi jej w różowych barwach:

Jestem wdzięczna za to, co przeżyłam. Nie potrafię rozpychać się łokciami. Lubimy się ze Smarzowskim, ale nie zadzwoniłabym do niego, żeby go namawiać, aby dał mi rolę w swoim filmie. Gdybym to ja była reżyserem offowym, nie zatrudniłabym siebie.