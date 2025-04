Od ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle zdzieli nas zaledwie miesiąc. Brytyjski książę poślubi amerykańską aktorkę 19 maja w kaplicy św. Jerzego w Londynie. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły, na temat organizacji ceremonii ślubnej. Media ujawniły m.in. kto dostał zaproszenie na royal wedding.

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle - lista gości

Choć zaślubiny młodszego syna nieżyjącej księżnej Diany i księcia Karola bez wątpienia będą w Wielkiej Brytanii jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku, to już wiadomo, że przejdą do historii jako te, na które nie zostali zaproszeni czołowi politycy. Na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle nie będzie wielkich światowych przywódców. Media ujawniły, że zaproszeń nie otrzymali m.in. Donald Trump, Barack Obama, a nawet brytyjska premier, Theresa May.

Zdecydowano, że oficjalna lista przywódców politycznych zarówno brytyjskich, jak i zagranicznych, nie jest wymagana z okazji ślubu księcia z Megan Markle

- powiedział rzecznik prasowy księcia Harry'ego.

Narzeczeni zadecydowali, że w ceremonii ślubnej wezmą udział jedynie osoby, które są blisko z nimi związane. Powodem takiej decyzji jest mała przestrzeń kaplicy św. Jerzego, w której obędzie się ceremonia. Ponadto, książę Harry ma małe szanse, by w przyszłości zasiąść na brytyjskim tronie, więc obecność oficjeli ze świata nie jest konieczna.

Natomiast państwo młodzi zdobyli się na piękny gest wobec Brytyjczyków. Wybrali 1200 osób, które będą miały okazję uczestniczyć w uroczystościach ślubnych pary. Wśród gości znaleźli się m.in. 12-letnia Amelia Thompson, która przetrwała zamach w Manchesterze oraz Philip Gillespie, weteran, który stracił nogę na wojnie w Afganistanie.

