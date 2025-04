W całej Polsce od czwartku 22 października br. odbywają się protesty kobiet, które nie zgadzają się z ogłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem zaostrzającym prawo aborcyjne. Początkowo Strajk Kobiet odbywał się w największych miastach, stopniowo dołączają także mniejsze miejscowości.

Wielotysięczne tłumy na ulicach prowokują do zwierzeń kolejne polskie gwiazdy. Joanna Koroniewska powiedziała, że straciła 6 ciąż, milczeć nie potrafi także Małgorzata Rozenek.

Sylwia Grzeszczak zapytana o to, czy popiera protesty kobiet odpowiedziała, że obecna sytuacja w kraju bardzo ją martwi:

Nie podoba mi się to, co się dzieje. Ta sytuacja jest bardzo trudna, mam nadzieję, że to się wszystko uspokoi, że ludzie będą mieć możliwość wyboru.

- powiedziała Sylwia Grzeszczak.