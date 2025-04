Plisowane spódnice to jeden z elementów jesiennej garderoby, których nie może zabraknąć w waszych szafach. Modne plisy pasować będą zarówno do biura, jak i na wieczorną imprezę czy nawet randkę.

Przez wiele lat plisy wypadły z trendów i kojarzone były jedynie ze starodawnymi stylizacjami. Jesienią i zimą 2016/2017 to jedna z najbardziej pożądanych tendencji. Cieszy nas to niezmiernie bo uważamy je za niezmiernie kobiece i sexy!

Model ten pokochały również gwiazdy, które zakładają je na czerwone dywany, ale i na co dzień. Jak je stylizują?

Chloe Moretz, która aktualnie romansuje z Brooklynem Bekhamem połączyła ją z sandałkami w stylu mary-jane i obcisłym body. Lidia Popiel postawiła na prosty look z czarnym sweterkiem a Kasia Sokołowska z bluzą. To połączenie elegancji i casualu jest jak najbardziej na czasie.

Jak gwiazdy stylizują trendy? - gotowe zestawy

W sklepach znajdziecie szeroki asortyment plisowanych spódnic. Sieciówki wręcz prześcigają się i każda z nich ma w swoich kolekcjach po kilka modeli. Od mini, przez midi, a na maxi kończąc.

Nasze propozycje pochodzą z: H&M, New Look, Gerry Weber, Solar, Deni Cler, Mango, Zara i Top Secret. Zobacz również modne spódnice damskie klasyczne.