Sezon się zaczyna, więc będziemy miały coraz więcej okazji żeby podziwiać gwiazdy i ich styl. Możemy je krytykować lub chociażby nie zwracać na nie uwagi, ale przyznacie, że często podpatrujecie (i my też!) ich wygląd. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że inspirujecie się nimi (i my też!). Dlatego żeby ułatwić wam i nam tę inspiracyjną część mam dla was kilka looków z ostatnich dni. Zobaczcie zatem, co na koniec lata noszą celebrytki.

Polskie gwiazdy noszą polskie marki

Małgorzata Kożuchowska pojawiła się ostatnio w Empiku na prezentacji prasowej książki, stworzonej na podstawie jej serialu. Miała na sobie czarny komplet, który rozweseliła stylowymi sandałkami na obcasie i t-shirtem z Atomówką. Bluzka pochodzi z kolekcji BIZUU x Powerpuff Girls i kosztuje ok. 250 złotych.

fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Designerskie torebki

Nie możemy zapomnieć również o torebkach, bo bez nich żadna kobieta nie czuła by się pełna. Zosia Ślotała na evencie "Jem Drugie Śniadanie" pojawiła się w letnim zestawie. Wzorzysta sukienka pochodzi z kolekcji Zary, a torebka ma metkę Fendi i kosztuje ok. 7000 złotych. Podobnie jak ta, którą nosi Jennifer Garner. Hollywoodzka aktorka stawia na ulubiony model gwiazd, tych polskich również, od Chloe. Cena tego cacka jest podobna...

fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Marcelina Zawadzka i skóra

Marcelina Zawadzka pojawiła się na prezentacji najnowszej kolekcji akcesoriów Ecco. Nic więc dziwnego, że na evencie pojawiła się w produktach tej marki. Była prezenterka telewizyjna i była miss miała na sobie stylowe botki z frędzlami (te kosztują ok. 649 złotych), a także wyjątkowy plecak w kolorze czarnym. Ten to już większy wydatek, bo ok. 1399 złotych. Jak wam się podoba?

fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Z polską metką

A na koniec coś z rodzimego podwórka. Na jednym z eventów z minionego tygodnia 32-letnia Kamila Szczawińska i 37-letnia Anna Oberc miały ze sobą torebki Sabriny Pilewicz. Była modelka postawiła na niewielki worek - model Chia. Ten kosztuje ok. 900 złotych. Zaś aktorka serialu "Singielka" wybrała model Palermo. Ten kosztuje ok. 850 złotych.