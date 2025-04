BIZUU x PowerPuff Girls

Kiedy usłyszałam o pomyśle na kolekcję bizuu inspirowaną Atomówkami, miałam mieszane uczucia. Mimo, że cenię projekty dziewczyn, obawiałam się, że linia bizuu x Powerpuff Girls okaże się wpadką. Całe szczęście nie mogłam się bardziej mylić. Uwielbiam każdy jej element.

Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan stworzyły niesamowitą linię, która jest świeża, zabawna, kobieca i seksowna. W związku z tym, że jest to, moim zdaniem, kolaboracja sezonu postanowiłam dowiedzieć się o niej więcej. Zapytałam u źródła.

Jak powstał pomysł na tak niecodzienną kolekcję?

Zuzanna Wachowiak: Pojawiła się propozycja od Cartoon Network na kolaborację. Na świecie pierwszy był Moschino, który podjął się wyzwania pracy z licencjami i z Atomówkami. Cartoon Network szukało na polskim rynku marki premium która podjęła by się wyzwania. Nie mogłyśmy odmówić :-) Poza tym hasło #girlpower, które przyświeca Atomówkom w 100% oddaje to, co chcemy przekazać światu projektując ubrania dla kobiet.

Decyzja została podjęta, robicie kolekcję. Jak zatem wyglądały formalności, bo to na pewno nie łatwa sprawa.

ZW: Licencje szturmem weszły do świata mody. Jednak muszę przyznać szczerze, że do momentu rozpoczęcia współpracy z Turnerem nie zdawałyśmy sobie sprawy jak poważnym przedsięwzięciem jest praca z licencją. Umowa to liczne zapisy, które bardzo ściśle określają pola wspópracy. Między innymi dlatego zdecydowałyśmy się skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanej firmy.

Dla Turnera był to ważny wizerunkowy kontrakt, ponieważ po raz pierwszy w Polsce marka premium sięgnęła po licencję. Wszystkie wzory „przeszły” dośc długą drogę, ponieważ na każdym etapie projektu musiał być on akceptowany przez główne biuro w Londynie. Okazuje się, że każdy wymiar, położenie, kolor Atomówki mają znaczenie.

Pomysł na kolekcję zderzył się z rzeczywistością i restrykcjami licencji? Musiałyście manewrować, iść na kompromis?

Po tym, jak pojawiła się propozycja musiałyśmy ją w naszych głowach mocno przemyśleć. Miałyśmy z tyłu głowy projekty Moschino, od których musiałyśmy się różnić. Był też strach przed tym, byśmy nie weszły na zbyt dziecinną drogę. Musiałyśmy ugryźć to modowo, a zarazem nie mogłyśmy zapomnieć o naszych klientkach.

Dla świata mody jest to idealny moment na takie działania. Motyw kreskówek ostatnio jest silnie widoczny w kolekcjach największych projektantów. Kobiety zaczęły bawić się modą, nie boja się połączyć kolorowego t-shirta z dżinsami i szpilkami. Atomówki to były bohaterki naszego dzieciństwa, patrzymy na nie z sentymentem.

#Girlpower - to hasło, które przyświeca Atomówkom - stwierdziłyśmy, że kto jak to, ale w nas właśnie jest siła by udźwignąć to zadanie.

Wiedziałyśmy, że muszą to być modowe ubrania, które w połączeniu z wizerunkiem Atomówek będą tworzyły wyjątkowe części garderoby, które będzie można łączyć z innymi basicowymi elementami. Parę podstawowych rzeczy stworzyło kolekcję: tshirty, dżinsy, płaszcz, bomberka, sweter, kurtka militarna. Kolekcja została bardzo pozytywnie przyjęta przez główną siedzibę. A ostatnio została też przedstawiona jako case study na największych targach licencyjnych na świecie.

Efekt jest piorunujący. A wy jesteście zadowolone?

Jesteśmy bardzo zadowolone z efektu i z bardzo pozytywnego przyjęcia kolekcji. Długo zastanawiałyśmy się jak pokazać tę kolekcję na naszym pokazie, którego głównym celem była premiera kolekcji jesień-zima 2016/2017. Kasia Sokołowska zaproponowała żeby przerwać sekwencje pokazowe i wprowadzić na wybieg 8 dziewczyn przy bardzo rytmicznej muzyce. Dziewczyny świetnie wystylizowała Agnieszka Ścibior. Chyba pierwszy raz zdarzyło się nam żeby w trakcie pokazu ludzie zaczęli bić brawo :-)

Zatem, planujecie ciąg dalszy?

Oczywiście, jak zasmakowałyśmy tego tematu to chcemy więcej. Będziemy bawić się modą i działać z licencjami. Pojawiły się już kolejne bardzo ciekawe propozycje, które są bardzo ekscytujące :-)