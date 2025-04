Po ogłoszeniu przez księcia Harry'ego i księżną Meghan decyzji o ustąpieniu z pełnienia funkcji członków rodziny królewskiej, na parę spłynęła ogromna fala krytyki. Książę i jego rodzina wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, by zacząć wieść normalne życie (o ile normalnym jest oczywiście życie w luksusach, z których nigdy nie zrezygnowali).

Do tej pory zarówno rodzina królewska, jak i Harry i Meghan, byli oszczędni w słowach, gdy komentowali swoją decyzję i reakcję swoich bliskich. Wywiad, którego książęca para udzieliła Oprah Winfrey, wstrząsnął jednak nie tylko Pałacem Buckingham, ale i całym światem.

Książę Harry o trudnych relacjach z ojcem

Okazuje się, że oprócz publicznego ostracyzmu, na jaki naraziło się małżeństwo, książę musi liczyć się z jeszcze innymi, bardzo przykrymi konsekwencjami swojej decyzji. Od dawna było wiadomo, że od czasu początków związku z Meghan Markle, pogorszyły się jego relacje z bratem, księciem Williamem. To jednak nie jedyna relacja, którą dawny ulubieniec Brytyjczyków utracił.

Obecnie w fatalnej kondycji jest też jego kontakt z ojcem. Chociaż na początku życia w USA książętom zdarzało się jeszcze rozmawiać, niedługo potem syn królowej, książę Karol przestał odbierać od syna telefony.

Dziś na szczęście już zdarza się im rozmawiać, jednak jak zdradza książę Harry, ich relacja jeszcze mocno odbiega od poprawnego kontaktu ojca z synem i oboje muszą włożyć w nią mnóstwo pracy. Mimo to szczerze wyznaje, że decyzja o opuszczeniu rodziny królewskiej nie była kaprysem, a koniecznością, by chronić swoją rodzinę. Książę bardzo obawiał się, że przez to, że jego bliscy nie akceptują jego żony, historia zatoczy koło i Meghan mogłoby spotkać to, co spotkało jego mamę, księżną Dianę.

