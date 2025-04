Gdy książę Harry i księżna Meghan oświadczyli, że przeprowadzają się do Stanów Zjednoczonych, rezygnują z pełnienia funkcji w rodzinie królewskiej oraz odcinają się od nich, w mediach pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat powodów tej decyzji. Nie da się ukryć, że bycie krewnym samej królowej Elżbiety II nie jest proste - mówiła o tym wiele razy księżna Diana po rozwodzie z Karolem, sygnalizują to również pracownicy dworu.

Pełna wersja wydarzeń nie była do tej pory znana, a zarówno w stronę pary, jak i reszty rodziny królewskiej, kierowana była naprawdę ostra krytyka. Wiele osób sądziło, że w wywiadzie przeprowadzonym przez Oprah Winfrey Harry i Meghan zdradzą, jak wyglądają kulisy życia w rodzinie królewskiej. Czy faktycznie tak się stało? Oto najmocniejsze cytaty z rozmowy.

Wywiad wstrząsnął całym królestwem, a nawet całym światem. Z ust Meghan padło wiele mocnych, ale przede wszystkim smutnych i przerażających słów, dotyczących jej życia z royalsami. Przyznała, że przez ciągłą presję miała myśli samobójcze. Niestety, nigdy nie otrzymała ze strony rodziny swojego małżonka wsparcia...

Nie chciałam już żyć. To było dla mnie tak jasne, prawdziwe i tak przerażające. To była ciągła walka. (...) Powiedzieli mi, że bardzo mi współczują i że są ze mną całym sercem, bo nie jest dobrze. Ale nic nie mogą zrobić, bo nie jestem ich pracownikiem.

Meghan poruszyła też kwestię relacji z księżną Kate. O tym, że między nimi nie jest dobrze, mówiono jeszcze przed ślubem aktorki z księciem Harrym. Według doniesień mediów bezustannie dochodziło między nimi do spięć, kłótni i wojen. Meghan odniosła się między innymi do sytuacji, kiedy podczas mierzenia sukni ślubnej, Kate uciekła z salonu z płaczem. Wiele osób zarzuciło jej, że źle traktowała księżną Cambridge.

Zarzuty wobec rodziny królewskiej miała jednak nie tylko ona. Książę Harry także nie szczędził krytycznych słów o swoich najbliższych. Między nim a jego ojcem obecnie nie dzieje się dobrze. Doszło nawet do tego, że po wyprowadzce z Wielkiej Brytanii, książę Karol zaczął go ignorować.