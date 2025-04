Nie da się ukryć, że Justyna Steczkowska to jedna z największych gwiazd polskiej estrady. W tym roku, artystka powróciła na fotel jurora w muzycznym show „The Voice of Poland”, gdzie, u boku Sylwii Grzeszczak, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka, szuka nowych talentów na scenie muzycznej.

Już kilkukrotnie było głośno o wyjątkowo ostrej krytyce Steczkowskiej wobec uczestników. Artystka wspominała już, że tegoroczne młode talenty to zupełnie inny poziom niż uczestnicy poprzednich edycji. Podczas przesłuchań szczyciła się także tym, że jej słuch wyłapie nawet najdrobniejszy fałsz.

Steczkowska krytykuje swoich podopiecznych

W sieci opublikowane zostały nagrania z prób z trenerką. Widać na nich, że artystka jest wobec swoich uczniów bardzo bezpośrednia.

– Jeśli nie jesteś pewna jakiegoś dźwięku, to lepiej go nie zaśpiewać niż zaśpiewać nieczysto, bo będę musiała cię wyrzucić – zagroziła Steczkowska członkini swojej drużyny.

Jak się okazuje, ostra krytyka spadła także na innych uczestników show, którzy zdecydowali się wybrać ekipę Justyny.

– Trzeba trafiać we wszystkie dźwięki, a to się czasem nie zdarza. Te nieczystości są nie do zniesienia. To jest nie ten poziom programu – pouczała swoich podopiecznych.

Uważacie, że jest dobrą trenerką?

