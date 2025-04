Nie macie czasem wrażenia, że niektóre gwiazdy są do siebie łudząco podobne? Pewnie niejedna z was mogłaby wskazkać przykład znanych osób, które wyglądają jak 2 krople wody. Niektóre mogłyby być rodziną!

Przyjrzałyśmy się aktorom, celebrytkom i dziennikarkom, by odnaleźć ich "bliźniaków". Wytrwale dążąc do celu, nie ograniczając się ani do wieku, ani do płci. Czasem podobieństwo nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale uśmiech, kształt oczu czy rysy twarzy mówią same za siebie: te gwiazdy mają ze sobą coś wspólnego!

Sobowtóry wśród gwiazd

Przedstawiamy wam łącznie 34 gwiazdy, które mają wspólną cechę: posiadają swoje niemalże lustrzane odbicie: Agnieszka Szulim, Demi Moore, Weronika Rosati... To podobieństwo nas bardzo uderzyło! Rosati i Olivia Munn, aktorka, która ma na koncie rolę u boku Johnny'ego Deppa, wyglądają jak siostry! Włosy, kształt podbródka, a nawet karnacja wskazują na ich ogromne podobieństwo.Co prawda każda z tych postaci jest na swój sposób nie do podrobienia. Nie sugerowałyśmy się makijażem, lecz powtarzalnymi i podobnymi cechami wyglądu. W naszym zestawieniu znajdziecie prawdziwy miks - wiekowy, narodowościowy, a nawet... płciowy!

