Sofia Vergara i Joe Manganiello w końcu spełnili swoje marzenie! Para wzięła spektakularny ślub, który wyglądał jak z bajki. Zobacz zdjęcia z Facebooka Sofii Vergary!

Sofia i Joe sąą uznawani za jedną z najpiękniejszych i najlepiej dobranych par Hollywood. To była miłość od pierwszego wejrzenia, absolutne szaleństwo, jak wspomina aktorka. Ich ślub już z założenia miał być absolutnie bezkonkurencyjny. Zakochani pobrali się podczas wystawnej, bardzo romantycznej ceremonii w Palm Beach na Florydzie, a wśród kilkuset gości nie zabrakło gorących nazwisk. Pojawiła się m.in. Reese Witherspoon czy Matt Bomer.

Suknia ślubna Sofii Vergary

Nie dało się przejść obojętnie obok spektakularnej sukni ślubnej aktorki. Haftowana kreacja od Zuhaira Murada bije rekordy oglądalności na Instagramie. Wspaniała sceneria była tłem to wyjątkowego wydarzenia. Zaskakujący był wybór piosenki na pierwszy taniec - był to przebój Backstreet Boys "I Want It That Way". Jak podaje magazyn People, atrakcjom nie było końca, podobnie jak... wzruszeniom. Joe wygłosił piękną mowę, w której wyznał swoją wieczną miłość do Sofii. Najpierw po angielsku, później w jej ojczystym hiszpańskim. Suknia ślubna Sofii Vergary to dzieło sztuki!

