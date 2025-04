Aktorka znana głównie z roli Kingi w M jak miłość przyznała w jednym z wywiadów, że obowiązują ją pewne zapisy dotyczące choćby... koloru paznokci.

Katarzyna Cichopek, podobnie jak wiele innych gwiazd, kwestie fryzury czy makijażu może mieć zapisane w kontrakcie... Okazuje się, że gwiazda od ponad 18 lat maluje paznokcie na ten sam kolor. Jaki?

Kasia Cichopek - na jaki kolor maluje paznokcie?

Katarzyna Cichopek w popularnym serialu TVP2 wciela się w postać Kingi - mamy czwórki dzieci. Jednak to niekoniecznie wizerunek zapracowanej mamy wpływa na to, że aktorka maluje paznokcie na ten sam kolor.

Zazwyczaj jest to kolor nude lub popularny french manicure.

Wszystko po to, by w momencie, gdy na planie zdjęciowym dogrywane są sceny do różnych odcinków, aktorka nie musiała przemalowywać paznokci na kolor, na jaki wówczas miała je pomalowane.

Abstrahując od kontraktu, który oczywiście mnie też zobowiązuje do tego, że takie rzeczy muszę konsultować, to po prostu robię to z własnej wygody. (...) Po prostu idę takim klasycznym sznytem i ułatwiam wszystkim życie. - powiedziała Kasia Cichopek.

Dzięki temu ekipa serialu nie musi czekać na to, aż aktorka przemaluje paznokcie.

Jak dodała Kasia Cichopek, czasem pozwala sobie na odrobinę ekstrawagancji i np. w wakacje, gdy ma dłuższą przerwę w pracy, maluje paznokcie na wyskokowe kolory.

