Miłości Sławomira i Kajry mógłby pozazdrościć każdy - nie tylko fan muzyki disco polo. O swojej małżonce performer wspomina w każdym udzielanym wywiadzie - i to zawsze w samych superlatywach.

Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz wzięli ślub w 2011 roku, a 5 lat później na świat przyszedł ich syn, Kordian. Chociaż poznali się jeszcze na studiach w Krakowie - oboje studiowali na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, jednak muzyk był o rok wyżej, miłość między nimi zakwitła kilka lat później. I to na innym kontynencie!

Miłość, miłość za oceanem

Aż trudno uwierzyć, że tak zgrane małżeństwo jest tak naprawdę... kwestią przypadku. Na studiach nie trzymali się blisko i raczej mijali po prostu na korytarzach, więc znali się jedynie z widzenia. Miłość zaskoczyła ich dopiero za oceanem w 2011 roku - Sławomir Zapała pracował wtedy w Stanach Zjednoczonych - jego kariera nie wiązała się wtedy jednak z muzyką, a... ze zrywaniem azbestu. Ona pracowała wtedy jako kelnerka w barze, on ten bar wyjątkowo często odwiedzał.

Kajra wspomina, że początkowo Sławomir zupełnie jej nie poznał. Zagadał do niej nawet po hiszpańsku. Sam lata później powiedział, że wyglądała jak rodowita Portorykanka - kto by się w końcu w takiej sytuacji nie pomylił... Ona nie skomentowała tej gafy, a jedynie podała mu... pierogi ruskie. Wtedy Sławomir, chyba skruszony swoją pomyłką i tym, że nie rozpoznał koleżanki z dawnych lat, dał jej naprawdę duży napiwek. Już wkrótce zaczął ją namawiać, by wspólnie wrócili do Polski.

Uczucie między nimi rozwinęło się szybko - od zwykłego flirtu, przez pierwsze randki i aż po małżeństwo, dziecko i... wspólne sięganie do gwiazd. Media co jakiś czas donoszą o domniemanych kryzysach w ich związku, jednak na szczęście okazują się one plotkami wyssanymi z palca.

