Papież Franciszek, a właściwie Jorge Mario Bergoglio, znacząco zmienił wizerunek głowy kościoła. Wiele jego zachowań jest głośno komentowanych publicznie, a on sam przełamuje bariery i konwenanse rządzące w religii katolickiej. Czym najbardziej zaszokował?

Zabronił całować się w pierścień

Tradycją i oznaką szacunku do tej pory było to, że wierni i inni duchowni całowali pierścień papieski na powitanie. Franciszek poprosił wiernych w Loreto, by tego nie robili.

Rezygnacja z bogactw

Podczas nocy, kiedy został wybrany papieżem, Franciszek zrezygnował z bogato zdobionej szaty i szytych na miarę butów. Postawił na znacznie skromniejsze odzienie. Mało tego, po pierwszym wystąpieniu na Placu św. Piotra przyjechał do swojej rezydencji... autokarem.

Zmiana zamieszkania

Dotychczas papieże zamieszkiwali luksusowe apartamenty papieskie w Watykanie. Franciszek postanowił zmienić tę tradycję i wybrał skromne mieszkanie w Domu św. Marty, gdzie na drzwiach ma tabliczkę z napisem: „Zakaz narzekania”. Co więcej, z ekskluzywnej, letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, zrobił muzeum. Nie mieszkał w niej ani jednego dnia.

Nawrócenie duchownych

Franciszek wielokrotnie podkreślał, że duchowni nie powinni opływać w bogactwa i mają żyć skromnie, bo ich rolą jest duchowe przewodnictwo, a nie gromadzenie dóbr. Te słowa skrytykowało wielu zatwardziałych konserwatystów.

