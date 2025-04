Siostry Godlewskie znów postanowiły zaistnieć przy okazji świąt. Ich wersja kolędy „Jezus Malusieńki” jest numerem jeden w karcie „Na czasie” na YouTubie. W dwa dni wyświetliło ją ponad milion osób. Internauci są oburzeni.

Siostry Godlewskie planują nowy biznes. Będą uczyć... śpiewu!

Pamiętacie, jak zaczynały? W 2017 roku przed świętami Małgorzata i Esmeralda opublikowały swoją wersję piosenki „Pada śnieg” Edyty Górniak i Krzysztofa Antkowiaka. To wtedy zrobiło się o nich głośno. Potem pojawiło się jeszcze kilka utworów w wykonaniu „celebrytek”, m.in. ich interpretacja hymnu narodowego.

W tym roku z okazji świąt siostry Godlewskie też postanowiły przygotować prezent internautom. Ubrane w szaty Maryi nagrały teledysk do znanej kolędy. Uwaga, wideo tylko dla widzów o mocnych nerwach.

Internauci się wściekli.

– Takim zachowaniem niszczą magię świąt Bożego Narodzenia i to jest przykre, że taka piękna tradycja zostaje obśmiana. – Jak dla mnie to jest obraza religii. – Czemu nie szanujecie ludzi wierzących? To przestaje być śmieszne

– grzmią internauci.