Rodzina Sharon Stone przeżywa ciężkie chwile. Aktorka poinformowała fanów, że jej siostra, Kelly Stone, zachorowała na koronawirusa. Sytuacja jest o tyle poważna, że Kelly cierpi też na poważne choroby towarzyszące. Aktorka opublikowała zdjęcia ze szpitala. Wystosowała też mocny apel do wszystkich, którzy narażają życie i zdrowie innych podczas pandemii.

To nie pierwszy przypadek koronawirusa w rodzinie Stone. Aktorka wyznała, że wirus zabrał już życie jej babci oraz matki chrzestnej. Teraz publicznie prosi o rozwagę oraz o modlitwę za swoją siostrę i jej męża.

Aktorka nie przebiera w słowach pisząc o chorej siostrze. Kelly Stone choruje na toczeń obwodowy, dlatego koronawirus jest dla niej szczególnie niebezpieczny. Sharon nie ma wątpliwości, kto jest winny jej zakażenia. Na swoim Instagramie pokazała zdjęcie ze szpitala i podzieliła się swoimi przemyśleniami.

Moja siostra Kelly, która choruje na toczeń, teraz zachorowała na Covid-19. To jej szpitalny pokój. To wina kogoś z was, kto nie nosi maseczki. Jej układ odpornościowy nie działa. Jedynym miejscem, do którego chodziła, była apteka. W tym hrabstwie nie wykonuje się testów, o ile osoba chora nie wykazuje oczywistych symptomów, potem trzeba czekam 5 dni na wyniki. Dalibyście radę przebywać w tym pokoju samemu? Noście maski! Dla siebie i dla innych. Proszę

Jak donosi Sharon Stone, stan Kelly jest poważny. Walczy o życie i każdy oddech - potwierdza to też jej siostra, która na własnym koncie opublikowała film ze szpitala. Każdy, kto podważa istnienie pandemii, powinien go obejrzeć.

Błagam was, uwierzcie, że pandemia jest prawdziwa. Bez podłączenia do respiratora z trudnością łapię każdy oddech. Proszę, zróbcie to dla siebie i dla osób, które kochacie: wstawcie się za tym, by było robionych więcej testów, by było noszonych więcej maseczek. Wymagajcie, by maseczki były obowiązkowe. Nigdy, przenigdy nie chcielibyście się poczuć tak jak ja, przyrzekam. Została mi już tylko miłość, ale moje serce pęka na myśl o wszystkich ludziach, którzy nie mogą oddychać

- mówi Kelly Stone.