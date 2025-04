Pandemia w Polsce trwa nieprzerwanie od marca, a liczba dziennych nowych przypadków wcale nie maleje. Źródeł zakażeń bez wątpienia jest wiele, ale nie da się ukryć, że jednymi z największych i najczęściej wspominanych są niestety wesela. Ministerstwo zdrowia bardzo często ustosunkowuje się do tego problemu. Minister Szumowski w wywiadach bez przerwy apeluje o ostrożność i rozwagę - póki co niestety bezskutecznie.

Reklama

Ministerstwo zdrowia: zakażenia po weselach przekładają się na te w pracy

Tym razem jednak resort wydał oficjalny apel do Polaków. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz nie przebierał w słowach - jasno powiedział, co i dlaczego jest głównym źródłem koronawirusa w statystykach.

Andrusiewicz zaapelował głównie do tych osób, które w najbliższym czasie planują udział w weselu lub innej rodzinnej imprezie. Według niego każdy powinien przemyśleć swoją obecność - pandemia to nie jest czas na imprezowanie, ale na dystansowanie się.

Powstrzymajmy się od obecności na weselach, jeżeli nie musimy na nich być, jeżeli nie jesteśmy najbliższą rodziną. Żeby później nie stwarzać problemów sobie i innym - mówi rzecznik rządu.

Nie jest to wymysł, który nie ma żadnego oparcia w faktach. Jak pokazują dane z Małopolski, zakażenia z wesel przekładają się na te późniejsze - w zakładach pracy. Póki co w znacznej większości kraju nie ma żadnych dotkliwych obostrzeń dotyczących wesel - jest to 150 gości bez maseczek. Tam, gdzie są one wprowadzone, też zdecydowanie nie działają. W powiatach objętych tzw. czerwoną strefą na weselu może pojawić się 50 osób. W żółtych strefach jest to już 100 osób.

Polacy niestety już wymyślili sposób na to, by obostrzenia obejść. Okazuje się, że sporo par młodych biorących ślub w czerwonych strefach szybko przenosi wesele do lokalu poza powiatem. Dzięki temu, chociaż większość gości będzie właśnie z narażonego na koronawirusa powiatu, wesele nie będzie objęte limitem gości.

Źródło: radiozet.pl

Reklama

To też może cię zainteresować:

Policja zapowiada weekendowe kontrole nad morzem. Posypią się mandaty za brak maseczek

Minister zdrowia o potencjalnym rozwoju pandemii. Transmisja koronawirusa znacznie się zwiększa

Minister Piontkowski o powrocie do szkół: nauka stacjonarna, maseczki dla chętnych