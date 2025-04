Kto z was nie lubi selfie? Zabawne zdjęcia "z ręki" to fajna pamiątka i okazja do żartów. Jak wyglądają gwiazdy, gdy są skupione na pozowaniu i robieniu zabawnych min? Zobaczcie!

Reklama

Nasza galeria i tak nie wyczerpuje możliwości gwiazd - Kim Kardashian, Krzysztof Ibisz i wiele innych celebrytów nie potrafi oprzeć się, by nie zrobić sobie śmiesznej fotki.

Naszym zdaniem, pierwsze miejsce w klasyfikacji przypadłoby Basi Kurdej-Szatan, ale same obejrzyjcie galerię z wybranymi przez nas selfie.

Z pewnością nie znałyście gwiazd od tej strony!

Reklama

To cię zainteresuje:

Najśmieszniejsze zdjęcie tygodnia

Najlepiej opłacane polskie gwiazdy - ranking

Rusin, Herbuś, Rozz u Św. Mikołaja