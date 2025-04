Bycie gwiazdą wiąże się z licznymi profitami i zyskami. Uczestnictwo w pokazach, bankietach i wszelkiego typu imprezach towarzyskich to tylko jedna strona medalu.

Tymczasem pozostają do omówienia sprawy finansowe. Które gwiazdy zarabiają najwięcej na swojej sławie?

Co roku magazyn Forbes udostępnia swoje podsumowania i finansowe zestawienia minionego roku.

Dotyczą one również zarobków gwiazd i ich potencjalnej wartości rynkowej według szacunków liczbowych.

W ten sposób wyłaniane są najbardziej wpływowe gwiazdy show-biznesu.

Przygotowałyśmy dla was ranking najcenniejszych polskich gwiazd, uwzględniając postaci świata sportu, telewizji, muzyki i teatru.

Do kogo należał rok 2014? Wyniki z pewnością was zaskoczą!

Według wyceny reklamodawców, liderem w klasyfikacji jest…