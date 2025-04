Który z nich mimo dojrzałego wieku jest najbardziej seksowny? Mają ponad 50 lat, a każdy z nich wyglądem mógłby dorównać niejednemu 20-latkowi. Są przystojni i szarmanccy. Zobaczcie nasze zestawienie najseksowniejszych dojrzałych aktorów.

George Clooney – 54 lata

Pewnie nie ma na świecie, która nie chciałaby się znaleźć na miejscu Amal Clooney. George to jeden z tych facetów, który z wiekiem wygląda coraz lepiej. Nawet siwe włosy nie ujęły mu nic z prezencji, a wręcz przeciwnie – dzięki nim jest jeszcze bardziej przyciągający. Ale to wyjątkowy uśmiech lubimy w nim najbardziej.

Johnny Depp – 52 lata

Johnny Depp od dawna figuruje na listach najseksowniejszych aktorów świata i mimo upływu lat nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić, bo Johnny nadal wygląda fenomenalnie. Intrygujące spojrzenie, ciekawy styl i świetna fryzura sprawiają, że trudno nie uważać go za ideał faceta.

Brad Pitt – 52 lata

Kolejny aktor w naszym zestawieniu, któremu upływ czasu dodaje charakteru. W młodym wieku określany był jako po prostu przystojny, obecnie obok tego przymiotnika pojawiają się także pociągający i oczywiście niesamowicie męski.

Antonio Banderas – 55 lat

Klasa sama w sobie. Kiedy myślimy o dojrzałym i zarazem przystojnym mężczyźnie przed oczami pojawia się ideał w postaci hiszpańskiego aktora – Antonio Banderasa. Szarmancki, kuszący, przyciągający wzrok i szalenie męski – szkoda, że te zalety tak rzadko idą w parze.

Christoph Waltz – 59 lat

Z jednej strony wydaje się twardy i nieco arogancki, z drugiej niezwykle sympatyczny i przyjazny. To sprawia, że Christoph Waltz robi wrażenie na kobietach. Oby jak najwięcej takich mężczyzn!

Michael Keaton - 64 lata

Uwierzycie, że gwiazda "Birdmana" ma ponad 60 lat? Wygląda na o wiele młodszego! Wygląda świetnie, a fakt, że jest stanu wolnego, budzi duuuże zaskoczenie.

