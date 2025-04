Można mieć dobre geny i wyglądać fantastycznie niezależnie od wieku: znamy przypadek Catherine Deneuve czy Sophii Loren, które wyglądają pięknie w każdym wieku. Zmarszczki przestają być nam straszne! Niektóre gwiazdy nawet nie muszą poświęcić nawet chwili na myślenie o starzejącej się skórze: wyglądają obłędnie młodo!

Tak, zazdrościmy. Nie od dziś wiadomo, że to, w jaki sposób starzeje się nasza skóra, zależy w dużej mierze od genów i szerokości geograficznej, w której żyjemy - na to nie zawsze mamy wpływ. Próbujemy się ratować różnymi sposobami: kosmetykami, medycyną estetyczną, unikalnymi recepturami preparatów. Ograniczamy używki i zaczynamy zdrowo się odżywiać, jednakże spójrzmy prawdzie prosto w oczy: natury nie oszukamy! Czas pędzi, ale dla niektórych gwiazd - jakby się zatrzymał! Które znane twarze (określenie użyte celowo) show-biznesu wyglądają młodo, nieadekwatnie do swojego wieku?

Gwiazdy, dla których czas się zatrzymał

Metryka mówi wszystko, jednakże i ją można nieco oszukać! Kiedy dotarłyśmy do tych faktów, niemalże oniemiałyśmy z wrażenia, że można wyglądać TAK młodo. Jeśli chodzi o płeć piękną, to chyba największym sukcesem w tej kwestii może poszczycić się Sandra Bullock czy Jessica Alba. Obie aktorki mogłyby z powodzeniem cofać zegar do tyłu, odpowiadając na pytanie o wiek. Jeśli chodzi o panów... bardzo zdziwiła nas informacja o tym, ile lat ma Colin Farrell, a nie chodzi o jego wybryki ani zachowanie (pewnie może mentalnie czuje się dość młodo, stąd ten rozdźwięk). Na naszym polskim podwórku również znalazło się kilka gwiazd, które nieprędko przejdą na "wizerunkową emeryturę". Zobaczcie naszą galerię!

