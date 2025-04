Czwarta edycja „Hotelu Paradise” właśnie się zakończyła. Parą, która wspólnie dotrwała aż finału, byli Sara i Mike. Finał programu jest jednak testem na lojalność partnerów. Czy obydwoje postanowią podzielić się wygraną czy może któreś z nich postanowi zagarnąć całą pulę dla siebie? Sara podjęła tę drugą decyzję. Teraz tłumaczy swoje motywy.

Sara rozbiła kulę i zagarnęła nagrodę dla siebie

Zapytana o powody swojej decyzji, uczestniczka nie do końca potrafiła udzielić odpowiedzi.

– Chyba nic nie czułam wtedy. To był totalny impuls, nie planowałam tego. Gdy stanęłam z kulą w ręku, poczułam impuls i pomyślałam: „Dawaj, zrób to, będzie, co będzie” – wyjaśniła Sara.

Podkreśla jednak, że równie mocno bała się zdrady ze strony Michała, swojego finałowego partnera. Chłopak jednak nie zdecydował się na zagarnięcie dla siebie całej puli.

Wielka wygrana „Hotelu Paradise” zdradziła na co wyda zawrotną kwotę 90 tysięcy złotych. Częścią wygranej chce podzielić się z kolegami i koleżankami z programu i zorganizować dla wszystkich wystawną imprezę.

– Część pieniędzy chcę przeznaczyć na wspólny melanż, który razem wymyślimy. Obiecuję! – wyznała w wywiadzie.

Co sądzicie o jej decyzji w finale programu?

