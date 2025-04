Sara Boruc wybrała się na spacer wzdłuż plaży, a naszą uwagę przykuły dwa szczegóły. Pierwszy to nowa fryzura piosenkarki, drugi – nowy wózek, z którego podziwia świat jej kilkumiesięczny synek.

Żona piłkarza reprezentacji polski zdecydowała się na bardzo modną tej jesieni koloryzację. Do niedawna balejaż był jeszcze synonimem obciachu i omijałyśmy go szerokim łukiem, jednak teraz wraca do łask – i to w jakim stylu! Sara Boruc zdecydowanie wie, jak nosić najnowsze trendy w stylizacji włosów.

Uwadze fanów nie uszedł także (kolejny) wózek dziecięcy, z którym piosenkarka wybrała się na spacer. Do tej pory młoda mama wybierała wózki Cybex, ulubionej marki gwiazd – swoje pociechy wożą w nich między innymi Anna Lewandowska, Olga Kalicka i Marina Łuczenko-Szczęsna. Tym razem jednak Sara Boruc postawiła na zupełnie inną markę.

Sara Boruc z wózkiem Nuna Mixx

Wózek, który wybrała piosenkarka to model Mixx marki Nuna. Ten wózek, chociaż nie różni się zupełnie wyglądem od eleganckich modeli wózków dziecięcych Cybex, ma jedna ogromną zaletę, która deklasuje inne marki już na starcie. Jest znacznie tańszy! Czy ma szansę zostać nowym ulubionym wózkiem dla dzieci gwiazd?

Wózek synka Sary Boruc wcale nie odstaje designem od wózków luksusowych marek, a kosztuje prawie dwa razy mniej. Za model spacerowy marki Nuna zapłacisz od 2300 złotych. Nadal nie jest to bajecznie mało, ale to zdecydowanie kwota, która jest w zasięgu większości z nas.

Duże koła wózka sprawiają, że nadaje się do jazdy po większości powierzchni. Do tego można go złożyć do pozycji leżącej, więc mały podróżnik może wygodnie się wyspać, gdy zmęczy się już oglądaniem świata. Wózek Nuna Mixx jest wykonany z lekkich materiałów i jego waga wynosi zaledwie 12 kg. Możesz więc swobodnie go prowadzić nawet jedną ręką.

