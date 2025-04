Mówisz balejaż, myślisz...jeden z najgorszych trendów w farbowaniu włosów, jakie pamiętasz z dzieciństwa. Faktycznie, w latach 90. standardem było łączenie czarnych, bordowych i bardzo jasnych pasemek - do tej pory zastanawiamy się, dlaczego niektóre kobiety decydowały się na taką koloryzację? Nie dodawała ani uroku ani elegancji.

Obecnie balejaż nie oznacza już wielokolorowej koloryzacji - duże kontrasty kojarzą się wyłącznie ze złym gustem i są wręcz niedopuszczalne. Czym jest więc współczesny balejaż? To przede wszystkim modelowanie włosów za pomocą różnych odcieni tego samego koloru tak, by optycznie dodać im objętości i rozświetlić naszą cerę.

Balejaż to w skrócie częściowe rozjaśnianie i wymodelowanie włosów kolorem. Możemy wyróżnić jego trzy podstawowe typy:

ombre, które polega na rozjaśnianiu końcówek,

sombre, czyli delikatniejszej wersji ombre,

flamboyage, które polega na miejscowym, nieregularnym rozjaśnianiu kosmyków.

1. Balejaż ombre

To stopniowanie koloru od nasady po końce. Im dłuższy i pełen niuansów ten proces cieniowania, tym efekt jest ciekawszy. Najprostsza wersja ombre polega na rozjaśnieniu samych końcówek.

2. Balejaż sombre

To delikatniejsza, mniej kontrastowa wersja ombre. Włosy sombre są jaśniejsze w okolicach twarzy oraz na końcach, a przejścia kolorystyczne pomiędzy odcieniami są bardzo subtelne, dzięki czemu wyglądają niezwykle naturalnie i seksownie - jak włosy rozjaśnione słońcem.

3. Balejaż flamboyage

To technika farbowania z wykorzystaniem specjalnych samoprzylepnych foliowych pasków, dostosowanych do długości włosów. We flamboyage paski stanowią podkładkę, dzięki której fryzjer precyzyjnie wybiera pasma o idealnej szerokości.

Główna zasada to taka, że kolor bazowy powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego odcienia (może być tak naprawdę naszym naturalnym kolorem włosów). Wszystkie pasemka (refleksy to bardziej trafiona nazwa) powinny być jaśniejsze lub ciemniejsze maksymalnie o 3 tony (jeśli różnice w odcieniach będą większe, uzyskacie efekt rodem z lat 90.)

Pasemka powinny być cienkie, nie powinny się odznaczać i wyróżniać, tylko wtapiać w całą fryzurę. Nigdy nie mieszamy ze sobą tonów ciepłych z zimnymi - taka koloryzacja sprawi, że cały naturalny efekt nad jakim pracujemy, zostanie zaburzony.

Pamiętaj, że balejażu nie zaczynamy od samego czubka głowy - ma wyglądać przede wszystkim naturalnie. Jak to opisać w wielkim skrócie? Włosy wyglądają jakby były muśnięte słońcem.

Jest najłatwiejszy do osiągnięcia. Punktem wyjścia jest oczywiście blond (najlepiej naturalny) i do niego dobierane są jaśniejsze odcienie najczęściej w kolorach ciepłego brązu, złota, koniaku.

W przypadku szarej i zmęczonej cery szczęśliwsze będzie zastosowanie chłodnych tonów - popielatych lub platynowych. Najbardziej naturalny efekt w przypadku włosów blond uzyskuje się gęściej rozjaśniając włosy w okolicy twarzy.

To zadanie o wiele trudniejsze. Wszystkie refleksy powinny mieć kolor maksymalnie zbliżony do naturalnego. Do balejażu na brązowych włosach najlepiej użyć odcieni naturalnej kawy lub mlecznej czekolady. Aby całość wyglądała jak rozjaśniona słońcem, sięgnij po metodę ombre i delikatnie rozjaśnij końcówki.

Zdecydowanie odradzamy. Oczywiście, można pokusić się o delikatne rozjaśnienie pojedynczych pasemek, ale nigdy nie wyjdzie nam wielotonowa koloryzacja jak spod ręki doświadczonego fryzjera. Pamiętaj, że to jedna z najtrudniejszych metod farbowania - należy znać techniki koloryzacji oraz posiadać pewną zręczność przy nakładaniu farby.

Czy warto zrobić balejaż? Zdecydowanie tak. Dzięki umiejętnemu farbowaniu, włosy tylko zyskują - staje się ich optycznie więcej, a fryzura staje się pełna objętości. Do tego jaśniejsze pasemka przy twarzy rozświetlają cerę i odmładzają o dobrych kilka lat. Co więcej, balejaż nie niszczy włosów tak, jak standardowa koloryzacja.

Nawet jeśli twoje włosy zyskały tylko trochę jaśniejszych pasemek, po zabiegu koloryzacji musisz traktować je z większą uwagą. Stosuj maskę regenerującą (najlepiej taką do włosów farbowanych) raz w tygodniu, a co drugie mycie włosów odżywkę nawilżającą. Pielęgnację możesz wspomóc olejkami.

Oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie na ten balejaż się wybierzesz - czy będziesz go robić w renomowanym salonie w dużym mieście, czy u mało znanego fryzjera w salonie w mniejszym mieście. Ceny wahają się od 100 do nawet 400 złotych.

