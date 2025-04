Sara Boruc, która rozwinęła skrzydła dzięki blogowi założonemu z siostrami. Pasjonatki luksusu i mody odcinały kupony od sławy, a najwięcej skorzystała Sara Boruc, która chce teraz iść do przodu i chce odejść od prowadzenia bloga. Co dalej?

Żona piłkarza jest bardzo przedsiębiorcza i niezależna. Zanim wyszła za Boruca, już była marką i zarabiała na swoje kaprysy. Ma 32 lata i est mamą 2 dziewczynek, a Artur Boruc jest jej drugim mężem, więc nic dziwnego, że celebrytka ma już nieskromny dorobek w branży. Jak wygląda jej dzień?

Mój dzień jest totalnie zwyczajny. Zawsze chciałam, żeby nasze dzieci były wychowywane przez nas, rodziców na cały etat. Rano szykuję córki do szkoły, która jest oddalona od domu o godzinę drogi... Poświęciliśmy się i wozimy je tak daleko, by zaoszczędzić im stresu zmiany szkoły. Od czasu, gdy ją zaczęły, przeprowadziliśmy się już 4 razy.

Sara Boruc o byciu jedną z WAGs

Wygląda na to, że życie polskiej WAG nie jest usłane różami. Sara Boruc jednak ma czas, by pomyśleć o swoim biznesie. Chce przekształcić blog, rozwinąć dalej biżuteryjną markę i sklep oraz... zacząć aktywnie udzielać się na Snapchat. Swoje dzieło chce traktować jedynie jako miejsce, w którym może pokazywać innym swoje inspiracje. To będą jedynie zdjęcia:

Blog jest absolutnie neutralnym i zupełnie demokratycznym środkiem komunikacji, w którym liczy się tylko moda. To przegląd inspiracji, a nie silenie się na bycie autorytetem w kwestii trendów. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej konkurencji. Dlatego zrezygnowałyśmy nawet z opisów. Teraz przynajmniej nikt nie wytyka nam w komentarzach literówek lub braku przecinków. Dziś zauważam, że większość blogerek traktuje to tylko jako dobry biznes. Dlatego trochę odsuwamy się od blogowania, w stronę bardziej naturalnych i szczerych środków przekazu jak Snapchat. Jestem nim w stanie bardziej wyrazić siebie niż na wystudiowanych zdjęciach z bloga.

Jak widać blog to dla sióstr Mannei nie tylko biznes, a sposób wyrażania ekspresji i dobra wola inspirowania innych przez własne wybory. Czy pójdą za tym kolejne zmiany? Podobno Sara Boruc chce wydać płytę!

