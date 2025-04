U boku zjawiskowej Evy Mendes, koleżanki po fachu, Ryan wreszcie się ustatkował. A także został ojcem…

Lata temu niejedno nastoletnie (i trochę starsze) serce pękło na wieść o tym, że Ryan Gosling, zdaniem wielu najprzystojniejszy mężczyzna na świecie, nie tylko nie jest singlem, ale na dodatek będzie miał dziecko z piękną Evą Mendes. Jest taka scena w filmie „Kocha, lubi, szanuje”, kiedy Ryan Gosling zdejmuje koszulę i oczom widzów ukazuje się jego idealnie wyrzeźbiony tors plus perfekcyjny „sześciopak” na brzuchu. Bohaterka grana przez Emmę Stone prawie nie może uwierzyć w to, co widzi, i wykrztusza tylko: „Serio? Przecież to tak, jakby ktoś poprawił cię w photoshopie”.

To uczucie niedowierzania połączone z niemym zachwytem towarzyszy wielu kobietom na widok tego przystojnego kanadyjskiego aktora, który uwodzi nie tylko chłopięcym urokiem, ale też widocznym w wielu wywiadach błyskotliwym dowcipem i kulturą osobistą. Choć najlepiej znany jest jako aktor, od wielu lat gra i śpiewa w zespole Dead Man’s Bones.

Jest także współwłaścicielem restauracji, a w wolnym czasie angażuje się w zbiórki pieniędzy dla organizacji, które pomagają potrzebującym dzieciom i zwierzętom… Jakby tego było mało, jest też oddanym ojcem dla dwójki swoich córek, o których zawsze mówi z miłością. I jak go tu nie kochać?

Zarówno Gosling, jak i jego partnerka Eva Mendes, bardzo dbają o swoją prywatność, więc niewiele informacji z ich rodzinnego życia przedostaje się do mediów. Podobnie było z poprzednimi związkami aktora, ale na szczęście nie wszystko udaje mu się utrzymać w sekrecie. Dziennikarze wyśledzili na przykład, że ulubioną miejscówką aktora, gdzie zabrał większość swoich partnerek, jest… Disneyland.

Dziewczyny szalały na punkcie Ryana Goslinga

Od jego najmłodszych lat. Hołubiony w rodzinie cherubinek już jako dziecko występował w telewizji, w popularnym programie „Klub Myszki Miki” produkowanym przez Disney Channel. Na planie towarzyszyli mu m.in. Christina Aguilera, Britney Spears, Keri Russell i Justin Timberlake. Kiedy zakończono emisję programu, Gosling przeniósł się do grania epizodów, a później także większych ról w programach telewizyjnych, skąd ostatecznie trafił na srebrny ekran.

Przełomową rolą okazała się ta w filmie „Fanatyk”, która otworzyła mu szeroko nie tylko drzwi do Hollywood, ale też wprowadziła w świat romansów z aktorkami z czerwonego dywanu. Pierwszym publicznym związkiem był dla niego ten z Sandrą Bullock, którą poznał na planie „Śmiertelnej wyliczanki”. Wszystko wskazuje na to, że byli ze sobą przez rok.

Hugh Grant, przyjaciel Bullock, podobno śmiał się z tego związku, wytykając im szesnaście lat różnicy (aktor miał wtedy 22 lata), ale Bullock najwidoczniej wcale to nie przeszkadzało, a o Goslingu mówiła nawet, że jest „małym Buddą, który pomaga jej ignorować wszystko to, co w życiu nieistotne”. Kolejny romans aktora był do niedawna najpoważniejszy w jego życiu. Na planie filmu „Pamiętnik” poznał Rachel McAdams, z która spędził cztery lata. Mówił później, że ten film „przedstawił go jednej z największych miłości jego życia” i dodawał, że ludzie błędnie oceniają ich związek przez pryzmat „Pamiętnika”.

Nasz związek jest dużo bardziej romantyczny.

Co ciekawe, na początku zupełnie nie potrafili się dogadać. Osoby związane z produkcją filmu donosiły, że jedno z nich poprosiło nawet o możliwość nagrywania scen oddzielnie, bo się nienawidzą. Do dziś nie wiadomo, dlaczego się rozstali. Prasa spekulowała, że McAdams nie umiała pogodzić się z olbrzymim zainteresowaniem mediów, jakie towarzyszyło jej i Goslingowi, inne źródła podają, że mówiła o ślubie, na co z kolei nie był gotowy jej partner.

W 2009 roku związał się amerykańską aktorką Kat Dennings. Podobno byli ze sobą rok, ale pytana o to Dennings za każdym razem odmawiała odpowiedzi, a po tym, jak widziano ich razem – oczywiście w Disneylandzie – aktorka napisała na swoim Twitterze, że została porwana i zabrana tam siłą.

Nie wiadomo, czy siłą, ale z pewnością Gosling zabrał tam też rok później śliczną Blake Lively. Zgodnie z tradycją i swoją tajemniczą naturą, także tego związku nie udało się jednak oficjalnie potwierdzić. Podobnie jak romansu z kolejną uroczą aktorką – Olivią Wilde, którą Gosling zabrał podobno na romantyczną randkę do oceanarium. W tym samym, 2011 roku, na planie filmu „Drugie oblicze” poznał Evę Mendes, amerykańską aktorkę o kubańskich korzeniach.

To spotkanie miało na zawsze odmienić życie ich obojga

Choć wydaje się to niemożliwe, Mendes jest jeszcze bardziej tajemnicza od Goslinga. Wiadomo, że przez prawie dekadę spotykała się z peruwiańskim reżyserem Georgem Augusto. Byli ze sobą dziewięć lat, a łączyła ich nie tylko miłość, ale też interesy. Po rozstaniu z Augusto Mendes związała się z Goslingiem. Para jak ognia unika ujawniania jakichkolwiek informacji ze swojego życia, a aktorka obie ciąże ukrywała tak skutecznie, że opinia publiczna dowiadywała się o nich tuż przed rozwiązaniem.

Dzisiaj Mendes i Gosling mają dwie córki – Esmeralda Amanda urodziła się 12 września 2014 roku, a jej młodsza siostra Amanda Lee – 29 kwietnia 2016. Nie wiadomo jednak, czy Gosling i Mendes wzięli ślub, oboje milczą w tej sprawie jak zaklęci.

