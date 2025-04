Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan długo czekali na ten wyjątkowy dzień. Zaplanowany co do szczegółu, wyczekany ślub pary miał miejsce 10 września. Był wyjątkowy, podobnie jak wywiad i sesja (charytatywna!) pary dla magazynu Viva!. Jak wygląda ich związek? Dlaczego Radosław Majdan widział ją (w jednej z pięciu) w sukni ślubnej przed ceremonią?

Szczegóły ślubu Rozenek i Majdana