Wrześniowa gorąca sobota należała do nich. Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek w końcu powiedzieli sobie "tak"! Po kilku latach związku i narzeczeństwa, po plotkach, że są już dawno temu zaobrączkowani, Rozenek i Majdan wzięli ślub. I to jaki!

Zawrzeć związek małżeński dwa tygodnie po luksusowym ślubie Agnieszki Szulim i Piotra Woźniak-Staraka to niezłe wyzwanie. Jak na celebrytów bowiem przystało, Rozenek i Majdan zapragnęli mieć ślub doskonały, a - jak wyznał pan młody w wywiadzie dla Radia Zet - narzeczeni chcieli "iść z duchem czasu". Dlatego też panna młoda nie miała jednej sukni ślubnej, a na przymiarkach towarzyszył wybranek serca.

Ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - szczegóły

Ceremonia i przyjęcie odbyły się na Mazowszu, w posiadłości ojca Rozenek - w Park Cafe, pięknej willi tuż przy wejściu do parku zdrojowego w Konstancinie. Z tego, co mówił o tym dniu pan młody wynika, że wesele nie należało do hucznych. Nie zabrakło oczywiście znanych gości ze świata show-biznesu, mediów, mody i sportu. Wśród gości znaleźli się m.in. Hanna Lis, Łukasz Jemioł i Ewa Chodakowska. Jak podaje serwis Party.pl - ślub miał małe opóźnienie, jednak wypadł bardzo uroczyście. A obrączki parze podawali synowie Małgosi - Tadzio i Stasio.

- Nie chcemy robić jakiejś wielkiej sprawy z naszego ślubu - mówił przed ceremonią dziennikarzom Radia ZET Radosław Majdan. - Pragniemy, żeby to była nasza uroczystość, na ile to oczywiście możliwe - dodał.

Wygląda na to, że jednak nie było to możliwe :)

