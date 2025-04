Artur i Sara Borucowie są szczęśliwą, 5-osobową patchworkową rodziną. Choć córka Sary z poprzedniego związku mieszka z nimi, ale syn Artura - już nie. Obserwatorzy snują podejrzenia i złośliwie komentują fotki. Sara tym razem nie wytrzymała.

Sara Boruc regularnie pokazuje migawki z życia codziennego i dzieli się też zdjęciami dzieci. Ostatnia fotografia na Instagramie z okazji Dnia Ojca, na którym jest jej mąż z 3 dzieci, rozpętała burzę. Dlaczego? Obserwatorzy co jakiś czas wypominają jej, że na fotkach nie ma jeszcze jednego dziecka - syna Artura Boruca z pierwszego małżeństwa z Katarzyną Modrzewską. Powiedzieć, że jest to wypominanie, to mało - to złośliwe i kąśliwe komentarze, które są wchodzeniem z butami w cudze życie, depcząc przy tym uczucia rownież dzieci.

Jedna z internautek pod zdjęciem napisała komentarz, który rozwścieczył fanki celebrytki, jak również ją samą.

Sara Boruc odpisała: „w co?” - to rozpoczęło prawdziwą lawinę komentarzy, bo obserwatorka wsadziła kij w mrowisko odpowiedzią:

Jak można się domyślić, 11-letni Aleksander mieszka z mamą, a jakie są jego kontakty z ojcem - trudno powiedzieć. Wiadomym jest, że gdyby Artur Boruc nie wypełniał rodzicielskich obowiązków czy nie płacił alimentów, brukowa prasa rozpisywałaby się o tym wielokrotnie, ale to nie przeszkadza złośliwym followersom snuć intryg. Na szczęście kilka wypowiedzi było jak wiadro zimnej wody dla złośliwców, a sama Sara nie zignorowała przytyku: