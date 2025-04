Victoria i David Beckham to jedna z najpiękniejszych i najbardziej udanych par w światowym show-biznesie. Pobrali się w 1999 roku, a trzy miesiące później zamieszkali w legendarnym już pałacu, który niedawno został sprzedany. Wszystko po to, żeby mieszkać bliżej centrum Londynu. Razem wychowują trzech synów i córkę.

Reklama

Niedawno paparazzi przyłapali całą rodzinę chwilę po przylocie do Los Angeles. Widać, że oboje nie chcieli zdjęć, bowiem jak najszybciej udali się do auta. Victoria przez całą drogę zakrywała kapeluszem twarz, tak by nikt nie mógł dostrzec jej twarzy. Nie przestawała jednak prowadzić swojego syna za rękę.