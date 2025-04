Związek Jennifer Aniston i Justina Theroux niestety nie był tak bajkowy, jak myśleli fani. W połowie lutego para zaskoczyła świat oświadczeniem – ogłosili, że są w separacji. „Zdecydowaliśmy sami poinformować, że jesteśmy w separacji, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje i domysły” – czytamy w oświadczeniu Jennifer i Justina. Dalej zapewniali, że decyzję podjęli wspólnie i rozstają się w zgodzie i sympatii. Okazuje się jednak, że wcale tak przyjemnie między nimi nie było… Mówi się, że prawdziwymi przyczynami rozpadu ich związku były zdrady i narkotyki. I jeszcze kilka innych tajemnic, które właśnie wychodzą na jaw.

Pojawiły się najnowsze doniesienia o prawdziwych przyczynach rozpadu ich niespełna trzyletniego małżeństwa. „Jennifer i Justin szybko się w sobie na zabój zakochali, ale nigdy do siebie nie pasowali. On był nowojorskim hipsterem, który uwielbiał alternatywny tryb życia, a Jennifer żyła bardziej samotnym życiem singielki. Chemia, która ich połączyła, przysłoniła im różnice, które ich dzieliły” – zdradził znajomy pary serwisowi „E! News”.

Ale to jeszcze nic! Zagraniczne media donoszą, że Justin Theroux ostro imprezował i źle się prowadził. Podobno sporo pił (i nawet należał do grupy AA), zażywał silne środki przeciwbólowe. Pojawiały się też narkotyki. Jennifer Aniston było coraz ciężej to tolerować.

To nie wszystko, jeśli chodzi o newsy związane z ich małżeństwem. Według serwisu TMZ para wcale nie sformalizowała swojego związku w sierpniu 2015 roku w willi w Bel Air, gdzie rzekomo po cichu się pobrali. Portal twierdzi, że sprawdził dokumenty w urzędzie stanu cywilnego i nie znalazł dowodów potwierdzających zawarcie małżeństwa przez Jennifer i Justina.

Możliwe, że są legalnie małżeństwem, ale w oparciu o to, co znaleźliśmy, możliwe, że tak nie jest – czytamy na Tmz.com

Czy Jennifer Aniston wróci do Brada Pitta?

To pytanie chociaż raz zadał sobie każdy fan aktorki z „Przyjaciół”. Temat co jakiś czas powraca od momentu, gdy we wrześniu 2016 roku Brad Pitt zdecydował się na separację z Angeliną Jolie. Teraz tym bardziej w internecie zawrzało. Zaledwie kilka godzin po tym, jak Jennifer Aniston i Justin Theroux wydali oświadczenie o rozstaniu, fani zaczęli punktować, dlaczego jest szansa na wielki powrót aktorki do Brada: „Oboje pierwszy raz od długiego czasu są jednocześnie wolni”, „To była prawdziwa miłość i w sercu Jennifer na pewno jest ciągle Brad”, „Są sobie przeznaczeni!”.

Chciałybyście, żeby Jennifer i Brad Pitt znowu byli razem?

