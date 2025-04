Robert Lewandowski ma dziś urodziny! Jeden z najlepszych strzelców ostatnich lat 21 sierpnia 2017 roku kończy 29 lat. Z tej okazji przypominamy wam, jak wyglądał w młodości, jako dorastający młodzieniec, budzący nadzieję talent, narzeczony i mąż Anny Lewandowskiej i tata Klary.

W każdym klubie, w którym grał, pokazał się z jak najlepszej strony. Dawał z siebie wszystko. Obecnie jest kapitanem reprezentacji Polski i filarem Bayernu Monachium. Nie trzeba go nikomu przedstawiać, zarówno fani futbolu, jak i fanki męskiej urody, obserwują Lewandowskiego chociażby na Instagramie, by być na bieżąco i śledzić jego losy, jego życie prywatne, karierę. Robert Lewandowski jest w czołówce najlepiej zarabiających polskich gwiazd, podobnie jak jego żona. Ale przeszedł długą drogę, zanim wspiął się na szczyt.

Trudne dzieciństwo i piłkarski szlak

Kariera stała pod znakiem zapytania, gdy stracił ojca. Lewandowski przeżył rodzinny dramat jako młody, dorastający mężczyzna. W 2005 roku zmarł mu ojciec. Miał wtedy 17 lat. Mógł albo się poddać, albo dedykować każdy sukces zmarłemu ojcu.

Jego śmierć bardzo przeżył. Wiedziałam, że tak będzie i nie powiedziałam mu od razu. Dopiero po południu, kiedy wrócił z treningu. Miał jeszcze tego dnia klasówkę w szkole. Postanowiłam, że musi to wszystko spokojnie zaliczyć, a wieczorem czekałam na niego z Mileną (siostra Roberta). Robert wszedł do pokoju i od razu wiedział. – Tata? Wiedziałem – opowiada Iwona Lewandowska w książce Wojciecha Zawioły: „Robert Lewandowski. Pogromca Realu. Moja prawdziwa historia”.

Robert Lewandowski zaczynał jako młodziak w Partyzancie Leszno, gdzie pracował jego ojciec. Każdą bramkę dedykował właśnie jemu. Później była Varsovia, Delta Warszawa i drugi zespół Legii. Nie wyróżniał się. W klubie z Łazienkowskiej nie dostrzegli w nim drzemiącego potencjału, bo w 2006 roku został sprzedany do Znicza Pruszków za jedyne 5 tysięcy złotych. Tam jego kariera nabrała rozpędu: mając niespełna 20 lat trafił do Lecha Poznań, gdzie zaczął szybko przejawiać wysokiej klasy umiejętności. Po Lewandowskiego zgłosiła się Borussia Dortmund, która w czerwcu 2010 roku kupiła go za 4,5 miliona euro. Na dzień dzisiejszy według danych, Robert Lewandowski rozegrał 482 mecze i zdobył 295 bramek.

Robert Lewandowski: największe spełnienie

Od 2013 roku po latach związku i narzeczeństwa, Robert ożenił się z Anną Stachurską, karateczką. Ich związkowi przypatrują się media każdego dnia. Oboje doskonale poruszają się w świecie show-biznesu, założyli własną agencję marketingową, która reprezentuje ich interesy. Inwestują w nieruchomości i marki własne. 4 maja 2017 roku zostali rodzicami małej Klary - ich notowania na rynku wzrosły. Są twarzami największych marek i wykorzystują swój wizerunek również charytatywnie.

Robert Lewandowski jako ojciec Klary stał się symbolem dojrzałego, odpowiedzialnego tacierzyństwa. Jego zdjęcia z córką biją rekordy popularności w sieci.

Czego mógłby sobie życzyć z okazji urodzin sam Robert? Zobaczcie zdjęcia Lewandowskiego sprzed lat - jak zmieniała się gwiazda sportu oraz Anna Lewandowska, która podobnie jak Robert, wspinała się po drabinie sukcesu cierpliwie, a na swój sukces pracowała przez lata.

