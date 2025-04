6 z 8

To zdjęcie niewystarczająco dokumentuje, ale Robert Lewandowski nawet na wakacjach w Grecji nie zapomniał o piłce i o tym, jak w jego sercu zrodziła się pasja do tego sportu. Młodym, kilkuletnim Grekom dawał lekcje gry na ulicy, kiedy poprosili go o pokaz umiejętności. Film nagrany a greckim placu to typowa amatorszczyzna. Robert pokazywał triki, bawił się z chłopcami piłką nie wiedząc, że jest nagrywany, a wideo trafi do sieci.

Cały filmik z Robertem grającym na ulicy