Co się stało, że związek, uchodzący za wzorcowy, modelowy, idealny (!) rozpadł się na oczach milionów ludzi? Shakira i Gerard Piqué uchodzili za doskonałe małżeństwo. Co położyło kres ich 7-letniemu związkowi? Czy mamy pewność, że to już koniec?

Zawsze dedykował jej każdego gola

We wtorek hiszpański serwis Cotilleo (a wraz z nim inne portale oraz magazyny) doniósł, że kolumbijska artystka zdecydowała o rozstaniu z o 10 lat młodszym od siebie piłkarzem. Cały świat przyglądał się narodzinom ich dwóch chłopców, rozczulając się pierwszymi ich zdjęciami. Środkowy obrońca FC Barcelony został ponoć przyparty do muru tą informacją. Według informacji portalu, powód rozstania "to coś poważnego i w końcu Shakira podjęła decyzję o separacji". Oboje zawsze bardzo się wspierali...

Co z dziećmi? Para wychowuje razem dwójkę dzieci: czteroletniego Milana i dwuletniego Sashę.

Shakira i Gerard Piqué ostatni raz byli widziani razem na ślubie i weselu Leo Messiego pod koniec czerwca tego roku. Pojawiły się także informacje o kryzysie w ich związku z powodu zachowania po strzeleniu gola w trakcie jednego z meczów: Piqué nie wykonał on gestu, który zawsze dedykował ukochanej.

Shakira zadecydowała o rozstaniu. Pytamy: dlaczego?

Ta informacja dla wielu jest szokiem. Niedawno Shakira chwaliła się, ze piłkarz wystąpił w jej pełnym miłości i namiętności teledysku, a o swoim małżeństwie wyrażała się w samych superlatywach. Czy to tylko plotki, że para nie chce być razem? Podobnie było w przypadku Anji Rubik i Sashy Knezevica, ale ostatecznie para się rozwiodła...

Gerard w ostatnim czasie czynnie zaangażował się w ruch niepodległościowy w Katalonii, co przełożyło się na jego sytuację na rynku. Jego wartość znacznie spadła, a popularność mimo wzrostu, zaczęła mu doskwierać bardziej, niż kiedykolwiek - wielu kibiców mieszało go z błotem. Wygwizdali go w trakcie jednego z treningów, doprowadzili do płaczu podczas jednej z konferencji prasowych, na której wygłosił swoje poglądy w kwestii referendum niepodległościowego w tym hiszpańskim regionie i zamieszek, jakie miały tam miejsce z tego powodu. Z pewnością nie jest to powód rozstania pary, jednak nie można powiedzieć, że konflikt na tle politycznym pomoże parze uporać się ze swoimi demonami i problemami.

