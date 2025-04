Film Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało” miał obnażać powiązania gwiazd z trójmiejską Zatoką Sztuki, gdzie miało dochodzić do aktów pedofilii.

Produkcja ma także pokazać nieudolność prokuratury. Materiał, którego premierę przesuwano wiele razy, został wyemitowany kilka dni po premierze filmu Tomasza i Marka Sekielskich „Zabawa w chowanego”.

Premiera filmu „Nic się nie stało” miała miejsce 20 maja 2020 na antenie TVP1. Film porusza problem pedofilii w modnym sopockim klubie. W materiale poinformowano, że w lokalu bywały gwiazdy polskiego show-biznesu. Pokazano m.in. zdjęcia Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk oraz Natalii Siwiec z partnerem.

Po emisji filmu Sylwester Latkowski zaapelował do osób pokazanych w filmie, by przyznały, do czego dochodziło w klubie. Zwrócił się personalnie do Borysa Szyca:

Chcę, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. Mam taką samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły. Opowiedzcie o tym, opowiedzcie o tym, co się działo.

- mówił Sylwester Latkowski.