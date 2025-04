Słynna Hanka Mostowiak czy Natalia Boska to role, które jednoznacznie kojarzą się z Małgorzatą Kożuchowską. Jednak aktorka ma ich na swoim koncie dużo więcej, a na dużym ekranie mogliśmy oglądać ją już w 1995 roku w filmie „Młode wilki”. Jednak dopiero rola dziennikarki Ewy w „Kilerze” pozwoliła aktorce zaprezentować talent.

Reklama

W latach 90. występowała na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie, później była aktorką Teatru Narodowego. Jej kariera szybko nabrała tempa, dziś jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Co warto dodać - uwielbianą przez miliony widzów.

Jak zmieniała się Małgorzata Kożuchowska?

Dziś aktorka ma krótkie włosy, a jej znakiem rozpoznawczym są blond kosmyki. We wszystkich sezonach serialu „Rodzinka.pl” zachwyca także idealną figurą. Uchodzi też za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie.

Bardzo szybko zdobyła uznanie i sympatię widzów. Rola sekretarki w „Młodych wilkach”, a następnie dziennikarki Ewy Szańskiej w „Kilerze” i kontynuacji „Kiler-ów 2-óch” sprawiły, że posypały się kolejne propozycje, który przyniosły jej ogromną popularność.

W 2011 roku dołączyła do obsady serialu „M jak miłość”. W serialu grała 11 lat, aż do słynnej śmierci jej bohaterki w wypadku samochodowym. To właśnie wtedy zaczęły się zdjęcia do serialu „Rodzinka.pl". Natalia Boska przyciągała przed ekrany telewizorów swoim perlistym śmiechem i wybuchowym temperamentem.

W latach 2016 - 2018 Małgorzata Kożuchowska grała główną rolę w serialu „Druga szansa”, gdzie wcielała się w postać producentki filmowej Moniki.

Naszym zdaniem gwiazda na każdym kroku udowadnia, że ma ogromną klasę i niezwykły (bardzo potrzebny w dzisiejszym świecie) dystans do samej siebie. 14 maja br. aktorka wzięła udział w popularnym wyzwaniu #hot16challenge. Nie tylko wsparła zbiórkę na rzecz szpitali i lekarzy, lecz także zaprezentowała doskonałe możliwości wokalne.

Reklama

To też może cię zainteresować:Jakub Kucner na planie serialu „M jak miłość”Czy Agnieszka Chylińska powiększyła piersi?