To, że to wideo wprawiło nas w osłupienie, to mało powiedziane. Kompletnie się nie spodziewałyśmy Krupy w takim wydaniu. Rapująca po polsku modelka zaskoczyła nas nowym wizerunkiem. W jakim celu powstał klip „CHWDP”?

To nasz psi obowiązek trakotwać psiaki dobrze!

Nie, Joanna Krupa nie stała się z dnia na dzień wrogiem polskiej policji ani nie szuka zwady. Tym samym nie deklaruje, że chciałaby zrobić karierę w przemyśle muzycznym, a już na pewno nie w hip-hopie. Ponętna blondynka związała włosy, zamieniła kreacje na dres, szpilki na sportowe buty i zmyła makijaż. Choć nikt by jej nie podejrzewał o ten krok, Joanna Krupa vel J Kru postawiła na dotarcie do ludzi poprzez rap, recytując tekst o potrzebujących opieki psach!

W tym przypadku skrót „CHWDP” Krupa tłumaczy jako „Chcę Wam Dać Psa” i namawia, by zmienić jego negatywny wydźwięk. Klip powstał w ramach programu Saturday Night Live, który można oglądać na platformie Showmax. Krupa była prowadzącą sobotni odcinek.

Nie wszyscy popierają J Kru?

Choć cel jest szczytny, to kontrowersyjny napis wzbudził nieufność gościnnie prowadzącej program śniadaniowy Agnieszce Woźniak-Starak. Ostre pytania prezenterki wywołały oburzenie wśród widzów. Agnieszka Woźniak-Starak była wyraźnie zaskoczona ubiorem koleżanki, a Meller uznał, że taki strój spodobałby się kibolom. Starak dodatkowo wbiła Joannie szpilę, gdy dowiedziała, się że koszulka ma trafić do sprzedaży i wytknęła jej błąd.

Na tyle koszulki jest rozwinięty skrót CHWDP „Chce wam dać psa”. Powiedzieli Ci, że tam z tyłu jest błąd mały? - zapytała Agnieszka. Skoro mówimy w pierwszej osobie, powinno być „chcę”. Krupa skwitowała jej uwagę ze śmiechem: No widzisz, coś się nauczyłam - śmiała się Joanna.

Wyszła z tej słownej agresji z twarzą i zjednała sobie fanów. Wielu krytykuje prowadzącą za nietakt. Po czyjej stronie staniecie?

