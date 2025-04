Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie najprzystojniejszych gwiazd! Którego z nich chciałabyś dostać w prezencie?

Reklama

Zwykle przystojnych aktorów podziwiamy na wielkim ekranie.

Wzdychamy do nich i wyobrażamy sobie, że któregoś dnia zapukają do naszych drzwi.

Oto galeria najprzystojniejszych aktorów, gwiazd sceny muzycznej.

Grają silnych i odważnych bohaterów, amantów lub... czarne charaktery.

Czyli tak, jak lubimy najbardziej!

Każda z was znajdzie cośą (kogoś) dla siebie.

Zachęcamy do obejrzenia galerii najprzystojniejszych facetów Hollywood (i nie tylko)!

Reklama

Zobacz koniecznie:

Gwiazdy kochają robić sobie selfie!

Ranking! Tych aktorów kochają Polki

Jennifer Garner i Ben Affleck - udane małżeństwo