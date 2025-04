Rafał Mroczek i jego brat Marcin, od 20 lat wcielają się w role bliźniaków Pawła i Piotra Zduńskich. Ich losy poznaliśmy, kiedy jeszcze byli nastolatkami. Rafałowi Mroczkowi przyszło zagrać rolę buntownika i flirciarza, podczas gdy Marcin wcielający się w postać Piotra jest wierny Kindze, z którą związał się jeszcze w szkole średniej.

Między serialowymi braćmi kiedyś iskrzyło, dziś - skoczyliby za sobą w ogień. Rafał Mroczek wspomina, że ostatnie sceny, które przyszło mu zagrać, zdziwiły nawet jego.

W postać Kingi, bratowej Pawła Zduńskiego, wciela się Kasia Cichopek. Gdy poznawaliśmy ją w pierwszych odcinkach, Paweł pozwalał sobie na nieprzyzwoite zaczepki w stosunku do dziewczyny brata. Z czasem stał się oddanym przyjacielem, na którego zawsze mogła liczyć.

W ostatnich odcinkach serialu pojawił się wątek miłosny pomiędzy Pawłem a... jego bratową. Widzów na pewno zaskoczył rozwój wydarzeń, gdy w jednej ze scen Paweł i Kinga zaczynają się całować.

Nie wiem, jak to obronić nawet (...) Ciężko było mi to dźwignąć, ale to wyzwanie aktorskie, zresztą to scenariusz, który dostajemy.

- mówił w wywiadzie Rafał Mroczek.