Czasem tak niewiele potrzeba, żeby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Podczas tegorocznej gali Gwiazd Dobroczynności pośród wielu znanych osób ze świata kultury i sztuki, to Rafał Mroczek zwrócił na siebie największą uwagę. Aktor pojawił się w wyjątkowym towarzystwie – jego partnerką była Magda Świątkowska, początkująca aktorka chora na zespół Downa. „Warto marzyć i Magda może wam to potwierdzić” – powiedział.

Magda jest jedną z bohaterek kampanii Marzenia Mają Kolor. Stawia pierwsze kroki w aktorstwie – występuje w Teatrze 21. Od dawna marzyła o tym, żeby przejść się po czerwonym dywanie i poczuć się jak gwiazda. Bardzo chciała też poznać swojego ulubionego aktora – Rafała Mroczka. Wszystkie te marzenia udało się spełnić. Gdy aktor „M jak miłość” dowiedział się o tym, sam zaproponował, żeby Magda towarzyszyła mu podczas balu Gwiazdy Dobroczynności.

„To Magda, wczoraj udało mi się spełnić jej marzenia. Pierwsze to spotkanie ze mną i jestem zaszczycony, drugie to przejście po czerwonym dywanie. To też się udało i to w jakim stylu. Magda na wczorajszym balu miała okazję poznać sportowców, aktorów, muzyków i miała wspaniałe wejście. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla niej niezapomniany i z uśmiechem będzie do niego wracać” – napisał na swoim Instagramie, publikując wspólne zdjęcie z Magdą.

Głównym celem gali Gwiazd Dobroczynności jest promowanie i nagradzanie społecznego zaangażowania znanych osób ze świata kultury, sztuki, telewizji. Podczas gali wręczane są statuetki najbardziej wyróżniającym się w niesieniu pomocy innym. W tym roku wśród wyróżnionych był właśnie Rafał Mroczek. Aktor nie tylko odebrał statuetkę, ale też zrobił dobry uczynek i spełnił marzenie swojej fanki.

Ładny gest! Lubimy takie akcje.

