Dorota Gardias i jej były partner Piotr Bukowiecki mają 4-letnią córkę Hanię. Od kilku miesięcy z Piotrem spotyka się tancerka Edyta Herbuś. Jak ten związek komentuje Dorota i co sądzi o tym, że Edyta będzie teraz spędzać czas również z jej córką?

Dorota Gardias z Piotrem tworzyli parę przez trzy lata. Prezenterka pogody uważa, że nie ma prawa ingerować w nowy związek swojego byłego partnera z Edytą Herbuś ani komentować go. Jednak w rozmowie z serwisem Plejada.pl Gardias pozwoliła sobie na kilka słów szczerości. „Piotrowi i Edycie życzę dużo szczęścia. To jest ich życie, ich sprawa. Ten związek jedynie interesuje mnie w kontekście mojej córki, bo spotykają się wszyscy razem” – powiedziała podczas wywiadu. Dodała też: „Szczęśliwi rodzice to też szczęśliwe dziecko, więc mam nadzieję, że Piotr jest szczęśliwy”.

Edyta Herbuś jako aktualna partnerka Piotra, byłego Doroty, będzie teraz spędzać czas nie tylko ze swoim nowych ukochanym, ale właśnie i małą Hanią. Jak na tę sytuację zapatruje się Gardias?

Edytę darzę niesamowitą sympatią. Myślę, że może dużo dać mojej córce i ją wiele nauczyć. I mam nadzieję, że nauczy ją tańczyć – skomentowała prezenterka w rozmowie Plejadą.

Myślicie, że Edyta Herbuś spisze się w swojej nowej roli?

