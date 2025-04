Rafał Maślak pokazał ukochaną! Kim jest ta piękna dama w czerwieniu u boku eleganckiego i rozpromienionego Rafała Maślaka?

Na 10-leciu "Dzień Dobry TVN" pojawił się często zasiadający na jasnej sofie jako gość przystojny Rafał Maślak. Bożyszcze nastolatek (i też nieco starszych fanek) pokazał się na jublieuszowej imprezie z dziewczyną! To pierwsze ich entree we dwoje i zaprezentowanie się na ściance. Oficjalnie są parą od kilku dobruych miesięcy! Kim jest dziewczyna Rafała Maślaka? To Kamila Nicpoń, piękna modelka. Na imprezie TVN wyglądała jak prawdziwa dama!

Kim jest Kamila Nicpoń?

23-letnia studentka z Leszna trudni się głównie fotomodellingiem. Kiedy to Rafał Maślak wyjechał do Korei na konkurs Mister International, to właśnie ona czule przywitała go na lotnisku po powrocie. Bylo o tym głośno! Ale piękna partnerka, której zapewne zazdrości spora część polskich (i nie tylko polskich!) kobiet, także ma drobne sukcesy na koncie. W 2014 roku wystąpiła w konkursie Miss Wielkopolski. Teraz z pewnością jej nazwisko będzie się częściej pojawiało w mediach.

Nudna niedziela 🙈🙉🙊 #boring #niceday #sunnyday #boringday #sleepyday #redlips #yellowdress 💋 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kamila Nicpoń 💋 (@kamila_nicpon) 19 Lip, 2015 o 8:37 PDT

Kto wie, może czeka nas ich wspólna sesja, kampania reklamowa? Czekamy!

